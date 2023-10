LR Vicenza: gli allenamenti dei prossimi giorni e la situazione dei cartellini gialli

Il Vicenza continua gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato sul campo della Pro Vercelli, in programma lunedì 9 ottobre alle ore 20.30. Ancora quattro giorni di lavoro per preparare al meglio l'incontro con i piemontesi.

PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI NELL'INCANTEVOLE SPORTING 55

Giovedì 05/10, allenamento alle ore 15:00

Venerdì 06/10, allenamento alle ore 10:30

Sabato 07/10, allenamento alle ore 11:00

Domenica 08/10, allenamento alle ore 11:00

Nel frattempo il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 2 e 3 Ottobre 2023 ha adottato i provvedimenti disciplinari dopo il turno di campionato. Per quanto riguarda il Vicenza entra in diffida Franco Ferrari per raggiunto limite di quattro ammonizioni. Al prossimo giallo per lui scatterà la squalifica. A tre ammonizioni troviamo Mario Ierardi, mentre con una Ronaldo Pompeu Da Silva ed Alex Rolfini.