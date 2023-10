Pro Vercelli-LR Vicenza: le probabili formazioni

Nel posticipo del lunedì il Vicenza farà visita alla Pro Vercelli, calcio d'inizio alle ore 20.30. La squadra di mister Diana cercherà i tre punti per prendersi la vetta della classifica ed agganciare il Padova. Nella squadra biancorossa dovrebbero partire dall'inizio ben tre ex della Pro Vercelli: Ronaldo, Rossi e Della Morte. Qualche dubbio sulla presenza dal primo minuto di Rolfini e Golemic, entrambi hanno accusato qualche problema in settimana. Al momento il primo lo diamo in panchina, mentre il secondo come presente dal primo minuto. Per quanto riguarda la Pro Vercelli, mister Dossena dovrebbe riproporre il collaudato 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio; Iotti, Santoro, Emmanuello; Condello, Nepi, Maggio. All.: Dossena. A disp. Valentini, Rizzo, Carosso, Fiumano, Mustacchio, Seck, Contaldo, Forte, Rutigliano, Sarzi Puttini, Gheza, Pesce, Petrella, Comi.



VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col, Ronaldo, Rossi, Costa; Della Morte, Proia; Ferrari. All.: Diana. A disp. Golemic, Massolo, Siviero, De Maio, Lattanzio, Sandon, Valietti, Cavion, Greco, Jimenez, Scarsella, Talarico, Tronchin, Rolfini, Pellegrini. All. Diana.

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze.