Pro Vercelli-LR Vicenza: le parole del tecnico di casa Andrea Dossena

Prima della gara con il Vicenza, in casa Pro Vercelli, ha parlato mister Andrea Dossena, che è intervenuto in sala stampa.

Queste le parole del tecnico: "Cercheremo di riproporre quello che facciamo quotidianamente e che abbia fatto vedere sabato scorso, ma questa volta contro una squadra molto più attrezzata rispetto al Fiorenzuola. I ragazzi ci provano su ogni campo, anche in trasferta, ma se poi gli avversari sono più forti alziamo le braccia. Siamo una squadra giovane e ci sta perdere qualche punto per strada. Il Vicenza è la candidata numero uno per andare in Serie B, ma ho buone sensazioni. Per metterli in difficoltà bisogna andarli a prendere, tenerli lontano dalla nostra area ed avere anche una gestione di palla importante. Per quanto riguarda la formazione ho ancora qualche dubbio. Mancheranno Louati e Haoudi, ma recuperiamo Petrella e Mustacchio, che non so ancora se partiranno titolari".