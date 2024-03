Pro Sesto-LR Vicenza: primo tempo incredibile con i padroni di casa avanti 1-0

Il Vicenza chiude sotto il primo tempo 1-0 dopo aver sprecato davvero tanto. Una prima frazione di gara incredibile con i padroni di casa della Pro Sesto che trovano il gol nella prima azione pericolosa costruita. Ad inizio match succede davvero poco anche per la pioggia che continua a cadere e che rende il campo pesante. Al 24' Della Morte prova la conclusione dopo un contropiede di Ronaldo, ma la palla viene deviata e termina tra le mani del portiere di casa. Al 28' tiro di Delle Monache che non crea problemi a Del Frate. Dopo due minuti azione tutta di prima del Vicenza: Ronaldo-Ferrari-Costa e palla per Della Morte che viene murato all'ultimo. Al 33' punizione di Ronaldo, ma la sfera finisce sulla barriera. Al 35' la Pro Sesto, nella prima azione pericolosa, trova il gol del vantaggio: Poggesi mette palla in mezzo e Toci di testa batte sul primo palo Confente. Poco dopo Delle Monache-Della Morte sprecano un contropiede. Al 42' Delle Monache in area tenta di saltare un avversario, poi conclude, ma viene murato. Al 45' altra occasione per il Vicenza con Ferrari, che va al tiro in area, ma Del Frate blocca in due tempi. Finisce il primo tempo 1-0 per i padroni di casa con tanto rammarico per la squadra di Vecchi e troppe occasioni sprecate.