Mantova-LR Vicenza: squalifica pesante in casa biancorossa

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, ha squalificato per un turno il calciatore del Vicenza Filippo Costa per recidività in ammonizione. Il difensore, già in diffida, ha subito l'ammonizione nella gara di recupero giocata sul campo della Pro Sesto.

Mister Vecchi, dunque, dovrà fare a meno di Costa per il match di domenica sul campo del Mantova, già promosso in Serie B. Il tecnico del Vicenza proverà a trovare una soluzione alternativa per ovviare a questa assenza pesante e per cercare di strappare almeno un pari sul campo della squadra che ha dominato il campionato.