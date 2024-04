LR Vicenza: la gioia di Ferrari a fine match

Franco Ferrari nella gara contro il Novara ha realizzato due rigori, consegnando al Vicenza una vittoria molto importante in chiave terzo posto.

Inevitabile la gioia a fine gare dell'attaccante biancorosso: “Stavolta li ho segnati, avevate un po’ di paura eh? (ride, ndr). Sono contento, quando li avevo sbagliati tutto il gruppo mi aveva supportato, quindi oggi è ancora più bello. Vogliamo tutti vincere insieme, a prescindere da chi segna. Questa volta, finalmente, ci hanno fischiato i rigori. E’ stata una partita di tanto sacrificio, i ragazzi a centrocampo hanno fatto tantissimi chilometri.

A livello di reti non è come la scorsa stagione, ma spero di arrivare più in alto possibile, tra i primi posti. Quest’anno ho avuto un po’ di problemini, però non mi accontento mai.

Cosa devo migliorare? In tante cose. Come dico sempre, magari mi è difficile, ma dovrei scendere di più a dare una mano in difesa o con le ripartenze, ho una mole e delle caratteristiche per le quali mi risulta difficile, ma dovrei migliorare.

Scarpe? Sono le stesse con cui avevo calciato i due rigori sbagliati contro la Virtus Verona, merito di Costa che ci ha fatto un “magheggio” (ride, ndr). Ora lo faremo anche per Ronaldo. Costa? Devo ancora fargli il regalo per gli assist, oggi ha preso il rigore e mi sta già chiedendo un altro regalo.

Pro Sesto? Siamo consapevoli del risultato, sappiamo cosa dobbiamo fare e come farlo, se giochiamo come sappiamo per gli altri sarà dura tenere il risultato”.