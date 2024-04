Pro Sesto-LR Vicenza: prosecuzione della gara rinviata

La Lega Pro ha disposto che la prosecuzione della gara Pro Sesto-LR Vicenza venga effettuata mercoledì 10 aprile, alle ore 18:00, allo stadio Ernesto Breda. La gara interrotta al 55′ sul risultato di 1-0, riprenderà dunque dal minuto di sospensione.

La società Pro Sesto comunica che i tagliandi acquistati per la gara del 30 marzo, saranno validi anche il 10 aprile per la prosecuzione della partita.

Coloro che, invece, non erano in possesso di tagliando e volessero acquistare il biglietto per assistere alla parte rimanente della gara, potranno acquistarlo al prezzo intero di € 5,00 e ridotto fino ai 12 anni e over 65 di € 2,50. La prevendita per il settore ospite terminerà alle ore 19:00 di martedì 9 aprile.



Il giorno della gara le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse e pertanto non sarà possibile acquistare tagliandi per il settore ospiti.