LR Vicenza: raccolta fondi da parte dei tifosi

Come riporta il Giornale di Vicenza, i tifosi del Lane hanno avviato una raccolta fondi a favore dell'Associazione A.gen.do il cui negozio di ortofrutta, situato sotto i distinti del Menti, ha subito forti danni per più di 20.000 euro durante l'alluvione del 28 febbraio. Già per il match giocato in casa contro il Legnago, la Curva sud aveva organizzato una raccolta fondi, che ora verrà riproposta dal settore distinti. Una gara di solidarietà da parte dei tifosi del Vicenza, sempre pronti ad aiutare in questi momenti.

Ricordiamo che l'associazione A.gen.do è impegnata nell'inserimento di persone con sindrome di down che lavorano nel reparto ortofrutta e pasticceria nella sede sotto lo stadio. Entrambe le attività hanno dovuto chiudere temporaneamente a causa dei danni dell'alluvione e per questo è fondamentale l'aiuto di tutti.