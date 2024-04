LR Vicenza: grande emozione per Edoardo Bolzon

Edoardo Bolzon nel 2020, quando militava nell'Under 17 del Vicenza, ha rischiato di morire colpito da un’emorragia cerebrale. Il giovane ha lottato tanto, come un guerriero e come faceva anche in campo e grazie al fantastico lavoro dei medici dell'Ospedale di Treviso è tornato a vivere la propria vita. Nel luglio 2022 Il Lanerossi Vicenza gli ha tributato il premio “Menti”.

Nella giornata di martedì Edoardo, che segue spesso da vicino anche il settore giovanile biancorosso, ha fatto visita all'allenamento di mister Vecchi, dove ha ritrovato gli ex compagni Thomas Sandon e Alberto Lattanzio, ora stabili in prima squadra. Tanti abbracci e risate e sul volto del giovane ragazzo una palese emozione.