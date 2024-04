Mantova-LR Vicenza: la squadra di Vecchi parteciperà alla festa dei padroni di casa

Lega Pro premierà il Mantova per la vittoria del campionato e la conseguente promozione in serie B in occasione della partita casalinga contro il Vicenza, in programma domenica allo stadio Martelli con fischio d’inizio alle ore 18.30.

Saranno presenti alla gara il Presidente di Lega Pro Matteo Marani, il Direttore di Lega Pro Paolo Bedin ed il Segretario Generale Emanuele Paolucci.

Al triplice fischio verrà allestito al centro del campo il cerimoniale d’eccezione con tanto di “red carpet” lungo il quale sfileranno i calciatori del Mantova prima di ricevere, direttamente dalle mani del Presidente di Lega Pro Matteo Marani alla presenza del Presidente di Mantova 1911 Filippo Piccoli, l’ambita coppa.

A questa giornata di festa, dunque, parteciperà anche il Vicenza, che sta ancora cercando di confermarsi al terzo posto della classifica.