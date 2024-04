Ancora acqua sul Breda?

Si avvicina lo spezzone da recuperare a Sesto San Giovanni e Stefano Vecchi commenta così l’impegno di domani: “Si tratta di un jolly cui non vogliamo rinunciare, per la classifica e perché non vogliamo rinunciare alla nostra imbattibilità. La squadra è in salute e dobbiamo concentrarci sulla necessità di andare in gol. Avremo di fronte una squadra in salute, che anche nell’ultima gara ha saputo risalire da un 2-0 a un 2-2. E’ facile prevedere che avranno un atteggiamento aggressivo, così come nella prima parte di gara. Ma noi stiamo bene e a parte Rolfini e Lattanzio, conto di avere tutti pronti, Talarico compreso. La necessità di andare in gol impone di partire forte. Saremo offensivi, con i nostri tre davanti e con due esterni pungenti ma stando attenti a non perdere l’equilibrio perché abbiamo visto anche col Novara che basta un calo di attenzione e subito ci puniscono. Sono solo 35 minuti più recupero da giocare e spero davvero che l’arbitro ci tuteli per farceli giocare senza perdite di tempo e meline. Dovremo anche essere bravi a non cadere in eventuali provocazioni: non ce lo possiamo permettere.”

Per il Lane si tratta di una scommessa difficile. L’avversario da battere non è tanto la Pro, con tutto il rispetto per gli uomini di Gattuso. L’ostacolo vero è il Vicenza stesso. La squadra è molto migliorata sul piano dell’organizzazione e della qualità di gioco: lo dice il filotto impressionante senza sconfitte. Ma resta incombente l’incapacità a mantenere concentrazione per l’intero incontro e la mancanza di cinismo: anche questo aspetto è confermato dai fatti. Troppe partite che potevano essere vittorie si sono ridotte a pareggi. Senza questo limite oggi i biancorossi sarebbero davanti al Padova, in pieno secondo posto.

A proposito di galline… Torrente ha lasciato il pollaio, nonostante la piazza d’onore ancora occupata dei biancoscudati. Giusto? Sbagliato? Sembra un po’ paradossale, uno dei tanti paradossi del calcio. Ma l’undici del Santo era apparso nelle ultime gare un po’ sgonfiato. Un viatico preoccupante per i play off. La palla passa ora ad Oddo, staremo a vedere. Previsioni per la formazione del Lane? Difesa stabile. Centrocampo con due opzioni: Greco preferito a Tronchin per dare più spinta. O magari rilancio immediato di Talarico al posto di De Col. Vecchi stravede per Pellegrini: difficile che lo sacrifichi per Delle Monache. La scelta degli 11 sarò decisiva, anche perché il ridotto minutaggio non favorirà i cambi.

Orario di inizio ore 18 allo stadio Breda. Ancora pioggia su Sesto San Giovanni, anche se nel pomeriggio è previsto un rallentamento della precipitazione. “Speriamo che stavolta si possa giocare regolarmente – ha concluso il mister vicentino – ma non siamo preoccupati per lo stato del terreno. Siamo una formazione tecnica ma abbiamo anche doti fisiche che ci consentono di farci valere pure su un terreno allentato.”