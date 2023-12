LR Vicenza, Stefano Vecchi: "Dobbiamo fare qualcosa per meritarci la passione dei tifosi"

Il nuovo tecnico del Vicenza, Stefano Vecchi, ha parlato al termine della gara vinta contro l'Alessandria, il suo primo successo sulla panchina biancorossa.

Queste le sue dichiarazioni: "E' stata una squadra un po’ contratta nel gioco e nello sviluppo, anche con qualche idea che manca, perché non si è potuto lavorare molto. C’è stata poca tranquillità nella gestione della palla e qualche idea è mancata. Dal punto di vista del gioco sicuramente non siamo stati brillanti, però c’eravamo dal punto di vista della voglia, del carattere, del voler vincere la partita, del non mollare niente. Si può migliorare, anche sotto questo aspetto, però abbiamo giocato contro una squadra che lotta su tutti i palloni e non ci siamo tirati indietro, non le abbiamo concesso un tiro in porta, il portiere non ha mai parato. Però abbiamo fatto fatica nel portarla a casa. Ho visto una squadra che ha lottato, che si è data da fare, diciamo che questo è il presupposto migliore per partire e per ricostruire, per portarci in una posizione di classifica migliore".

"Per quanto riguarda il pubblico, la passione che hanno i tifosi dobbiamo meritarcela e purtroppo in questo momento sono delusi, lo sappiamo, sono delusi anche i ragazzi, si aspettavano una stagione diversa e quindi dobbiamo cercare di svoltare e di fare in modo che attraverso le vittorie, ma anche le prestazioni, il pubblico possa seguirci. Abbiamo portato a casa una vittoria importante ed è il primo passo, poi dobbiamo fare qualcosa, ripeto, per meritarci la passione dei tifosi che giustamente sono delusi".