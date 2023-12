Lane: vittoria grigia ma vitale

Le pagelle del "Baffo Natale"

CONFENTE 6: un paio di interventi facili e qualche uscita sicura. Serata molto tranquilla.

IERARDI 6: mostra qualcosa di più e di meglio rispetto al recente passato. Un gran tiro rimpallato al 5’ e un altro, parato con difficoltà, al 19’.

GOLEMIC 6: 95’ minuti di totale tranquillità, senza rischiare nulla

LAEZZA 6: dopo un primo tempo di sostanziale tranquillità deve fermarsi per i sintomi influenzali.

(VALIETTI) n.g: entra e tenta qualche accelerazione. Senza troppo successo.

DE COL 5/6: un passettino in avanti rispetto alle prestazioni inguardabili degli ultimi tempi. Chissà che non sia un segnale…

CAVION 6+: per lui una gara senza acuti però giocata con vigoria e attaccamento alla maglia. Non è molto, ma di questi tempi merita un applauso.

RONALDO 6-: una fucilata al 6’ che si stampa sul viso di Rota. Al 60’ punizione da dimenticare. Non commette errori evidenti ma non è ancora l’uomo che cambia le partite. Esce tra i fischi del Menti.

(JIMENEZ) n.g.: al 94’ fa tutto bene liberandosi in area ma poi non trova la botta vincente.

PROIA 5: al 42’ ci prova dal limite ma la sfera va alta sul montante. Per il resto pochissimo da segnalare.

(TRONCHIN) n.g.: qualche minuto muscolare al servizio della causa

COSTA 6+: è forse l’unico che ogni tanto ha la gamba per saltare l’uomo. Non ne trae grande profitto ma mostra una condizione in netta crescita.

(SANDON) n.g.: 7 minuti, giusto per il tabellino.

PELLEGRINI 7: ottimo traversone per la zucca del Loco, che trova il corpo di un difensore. Al 62’ tiene palla in area con caparbietà e poi infila l’angolino libero con un destro di rara potenza. Già dai primi minuti, però, s’era intuito che poteva essere la sua gara.

(ROSSI) n.g.: entra alla fine e si mette a disposizione per portare a casa il risultato.

FERRARI 5,5: cerca la conclusione al 29’ ma sfiora solo il legno. C’è un momento illuminante: quando al 15’ gli arriva sulla testa il traversone pennellato non è letale come dovrebbe. L’anno scorso certi gol non li avrebbe sbagliati…

All. VECCHI 6+: ha avuto solo due giorni per rimettere insieme i cocci di questo Vicenza. Non gli si può imputare nulla, anche perché perde all’ultimo Della Morte, che uno dei pochi (forse il solo) capace di essere vincente nell’uno contro uno e di creare superiorità numerica. Gioca anche con la squadra bersagliata dal pubblico. Non è certo colpa sua, ma risulta una difficoltà aggiuntiva. Voleva una vittoria prima della sosta e l’ha avuta, anche se con difficoltà. Ora deve dimostrare di essere un tecnico vincente, magari con un aiutino dal mercato.