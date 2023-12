LR Vicenza-Alessandria: 0-0 dopo il primo tempo

Al Menti il primo tempo di LR Vicenza-Alessandria finisce 0-0. Ad inizio gara i tifosi biancorossi, meno numerosi del solito, contestano subito la squadra al coro di "vergognatevi". Il nuovo mister Stefano Vecchi, al debutto tra le mura amiche, a sorpresa opta per la difesa a tre. In porta, con Massolo out per un problema al ginocchio, gioca Confente. Non ci sono nemmeno Della Morte, per un problema muscolare e Greco, fermato dalla febbre.

In cronaca. Dopo cinque minuti conclusione di Ronaldo respinta. Al 14' Pellegrini in area si gira e crossa per Ferrari che colpisce di testa a pochi passi dal portiere, ma la palla tocca un difensore ed esce. Al 18' Ronaldo serve Ierardi in area che prova di potenza a mettere la sfera in rete, ma Liverani mette in angolo. Al 41' conclusione di Proia e palla che termina fuori. Termina, con poche emozioni, il primo tempo sullo 0-0.