LR Vicenza-Alessandria: 1-0 e prima vittoria per Vecchi sulla panchina biancorossa

Il Vicenza torna al successo e batte 1-0 l'Alessandria grazie al gol partita di Pellegrini nel secondo tempo. Nonostante il successo, il primo dell'era Vecchi, i tifosi del Menti fischiano la squadra, che sotto il profilo del gioco non pare dare grandi segnali di ripresa. E' ovvio, però, che in questa serata, i tre punti sono fondamentali anche a livello psicologico.

In cronaca. Dopo cinque minuti conclusione di Ronaldo respinta. Al 14' Pellegrini in area si gira e crossa per Ferrari che colpisce di testa a pochi passi dal portiere, ma la palla tocca un difensore ed esce. Al 18' Ronaldo serve Ierardi in area che prova di potenza a mettere la sfera in rete, ma Liverani mette in angolo. Al 41' conclusione di Proia e palla che termina fuori. Termina, con poche emozioni, il primo tempo sullo 0-0.

Inizia la ripresa e dopo cinque minuti Alessandria pericolosa con Vaughin che fa partire un gran tiro, palla alta. Al 16' Vicenza in vantaggio: Pellegrini conquista palla in area, salta un uomo e da posizione defilata, con una grande conclusione, batte Liverani. Al 24' sugli sviluppi di un calcio piazzato la squadra di Vecchi trova il raddoppio, ma il gioco è fermo per il fuorigioco di Proia. Tre minuti dopo l'Alessandria conquista una punizione dai 30 metri, tiro di Mastalli e palla che finisce sulla barriera biancorossa. Al 48' contropiede del Vicenza con Jimenez che non riesce a chiudere la gara. Dopo sei minuti di recupero termina la gara e mister Vecchi può festeggiare la sua prima vittoria sulla panchina della squadra biancorossa. Tre punti importanti per provare a ritrovare la retta via, anche se sotto il profilo del gioco cè ancora molto su cui lavorare.

IL TABELLINO

Vicenza-Alessandria 1-0

RETI: st Pellegrini (V).

VICENZA (3-4-1-2): Confente, Laezza (3' st Valietti), Golemic, Ierardi, De Col, Ronaldo (41' st Jimenez), Cavion, Costa ( (41' st Sandon), Proia (30' st Tronchin), Pellegrini (41' st Rossi), Ferrari. Allenatore Vecchi

ALESSANDRIA (3-5-2): Liverani, Ercolani, Rota, Gega, Pellegrini (21' st. Anatriello) , Sepe (39' st. Ndir), Pellitteri, Mastalli, Rossi (32' st. Parrinello), Siafa, Vaughin. Allenatore: Pirozzi

ARBITRO: Marco Emmanuele della sezione di Pisa