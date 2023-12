LR Vicenza-Mantova: le probabili formazioni e dove vedere la gara

Al Vicenza serve solo una vittoria contro la capolista Mantova per rimanere aggrappata al treno delle prime. Gli ospiti, però, nelle ultime 10 partite hanno perso una sola volta, nella gara interna contro il Trento.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (3-5-2): Confente; De Col, Golemic, Laezza; Talarico, Ronaldo, Jimenez, Proia, Costa; Ferrari, Della Morte. All. Diana.

Mantova (4-3-3): Festa; Radaelli, Brignani, Cavalli, Panizzi; Burrai, Muroni, Trimboli; Galuppini, Monachello, Fiori.

Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze

I convocati del Vicenza

I convocati del Mantova

DOVE VEDERE LA GARA

Vicenza e Mantova si affronteranno, venerdì 8 dicembre alle ore 17.00 allo stadio Menti. La gara, come tutte quelle del campionato di Serie C, sarà visibile su Sky Sport Calcio. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà si potrà vedere tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, mentre in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV.