LR Vicenza-Mantova: i convocati tra gli ospiti

Come avevamo anticipato nella giornata di mercoledì, in casa Mantova, mancheranno solamente due calciatori per la trasferta di Vicenza. Mister Possanzini, infatti, non ha convocato Maggioni e Bragantini. Tutto il resto della squadra, invece, sarà presente, compreso l'ex di turno Giacomelli.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Festa, Sonzogni, Napoli

Difensori: Celesia, Redolfi, Brignani, Cavalli, Radaelli, Suagher, Panizzi

Centrocampisti: Bani, Burrai, Wieser, Fedel, Trimboli, Argint, Castellani, Muroni

Attaccanti: Mensah, Debenedetti, Fiori, Galuppini, Monachello, Giacomelli

L'elenco dei convocati del Vicenza.