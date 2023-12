LR Vicenza-Mantova: arbitra Emanuele Frascaro di Firenze

A dirigere la sfida LR Vicenza-Mantova, in programma venerdì 8 dicembre alle ore 17.00, sarà Emanuele Frascaro di Firenze, al quinto anno in Serie C. Il fischietto toscano ha già diretto 4 volte la squadra lombarda, che con lui non ha mai perso: Mantova-Este 1-0 nel 2017, Legnago-Mantova 2-4 nel 2018, Modena-Mantova 1-1 nel 2021 e Juve-Mantova 2-2. Con la compagine veneta, invece, ha un solo precedente, quello della scorsa stagione: vittoria al “Menti” per 2-1 sul Renate.

Il direttore di gara di Firenze in questa stagione ha arbitrato dieci incontri, ma nessuno del girone A della Serie C. L'arbitro toscano ha il cartellino facile: 65 gialli e quattro rossi (tre per doppia ammonizione). Nella passata stagione ha diretto 18 gare.

Nel match del Menti ad assisterlo ci saranno Giacomo Monaco di Termoli e Mattia Regattieri di Finale Emilia, mentre il quarto ufficiale sarà Andrea Zanotti di Rimini.