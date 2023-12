Novara-LR Vicenza, Ferrari: "Siamo più che dispiaciuti"

Franco Ferrari, nonostante l'ottima gara disputata, è dispiaciuto per il pareggio subito dal Vicenza sul finale di partita, in pieno recupero. Un gol che ha spento l'entusiasmo e ha tolto altri due punti alla rincorsa della squadra biancorossa.

Queste le parole dell'attaccante della compagine di Diana: “Siamo più che dispiaciuti, più che altro per la prestazione che hanno fatto i ragazzi. Nonostante fossimo partiti sotto, giocando bene, perché penso che nel primo tempo abbiamo fatto una partita di buon livello, ci dispiace tanto perché siamo andati avanti, l’abbiamo recuperata e poi perdere i tre punti così, all’ultimo respiro, è brutto. È brutto più che altro per la prestazione che hanno fatto i ragazzi, ci dispiace dentro, non abbiamo parole da dire. Un episodio all’ultima palla della partita che ci fa male. Purtroppo non ci riesce la rincorsa, siamo veramente dispiaciuti.



Pesa a livello di morale? Pesa sì, però vedendo la prestazione della squadra dobbiamo puntare su quello che abbiamo fatto bene, sapendo che abbiamo pareggiato la partita così. Come ha detto il mister, dobbiamo vederla in settimana a freddo e vedere le cose positive che, secondo me, sono state tante.



Sono tornato al goal? Sarebbe stato meglio se avessimo vinto. Siamo un gruppo che lavora tutti i giorni assieme e vedere il gruppo che fa di tutto per vincere e poi ci portano via i tre punti così, fa male. Spero di godermela più avanti, magari con una vittoria di squadra.



Come sto? Grazie al lavoro dello staff medico e tecnico sono in una condizione migliore, penso si sia visto oggi che ho fatto 90′ di un alto livello. Sono contento per quello, perché era da un po’ che mi sentivo un po’ così. Ora per fortuna sto bene e posso dare il mio contributo alla squadra come ho sempre fatto. Ho dovuto fare una settimana-due di recupero. Ora per fortuna è passato e bisogna guardare avanti.



Venerdì il Mantova? Secondo me sono le partite che vogliono giocare tutti, siamo pronti, non siamo giù di morale come tanti dicono perché vedo la squadra ogni giorno come lavora. Stiamo lavorando tanto e speriamo di ripartire da Mantova”.