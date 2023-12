LR Vicenza-Mantova: gli ospiti comandano la classifica, ma da quanto non vincono al Menti?

C'è naturalmente grande attesa per la sfida tra LR Vicenza e Mantova, in programma venerdì 8 dicembre allo stadio Menti alle ore 17.00. Per i biancorossi potrebbe essere l'ultima possibilità per riaprire le speranze primo posto, ma anche una gara per dimostrare che la squadra può battere anche un avversario forte come quello mantovano, che al momento guida la classifica. Dall'altra parte il match potrebbe anche segnare la fine delle speranze per il gruppo di Diana e anche eventualmente l'ennesima brutta figura. Nella sfida con il Novara, il Vicenza doveva assolutamente vincere, anche per le palle gol costruite, ma ha dovuto accontentarsi, se così si può dire, di un pareggio.

Il Mantova, invece, nella gara con il Renate ha ottenuto la dodicesima vittoria stagionale (4-1) e ha allungato in vetta sul Padova, fermato sul pari all'Euganeo. La squadra lombarda al “Menti” ha giocato 23 partite e ha rimediato 5 successi, 12 sconfitte 6 pareggi.

L’ultimo confronto lo scorso anno dove la squadra virgiliana perse per 2-1. L’ultima vittoria in casa dei vicentini risale al 2005 nel campionato di Serie B: il gruppo di Di Carlo vinse 1-0. Insomma sono 18 anni che il Mantova non vince al Menti.