LR Vicenza-Mantova: la squadra lombarda è quasi al completo

Il Mantova si presenterà al Menti per affrontare il Vicenza quasi al completo. La squadra lombarda lunedì si è allenata solamente con due assenze: fuori causa sono rimasti Maggioni e Bragantini, mentre tutti gli altri che avevano accusato qualche problema sono rientrati in gruppo, compreso Panizzi che aveva saltato la seduta precedente per febbre. Anche l'ex di turno Giacomelli (record di presenze nel Vicenza, con 363 partite giocate in biancorosso in 11 anni) è tornato a lavorare col gruppo e dunque salvo sorprese sarà disponibile per il match contro la squadra di Diana.

Mister Possanzini ritroverà anche Suagher, che ha scontato la squalifica e potrà contare appieno anche su Muroni e Cavalli, il primo rientrato contro il Renate e il secondo rimasto in panchina, ma pronto al rientro.