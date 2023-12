LR Vicenza: la Lanerossi Crew sospende il tifo

Il gruppo Lanerossi Crew, che fa parte della Curva Sud, ha diffuso un comunicato in cui annuncia la sospensione del tifo. Una dura presa di posizione di una parte di tifosi biancorossi, che tradizionalmente ha sempre sostenuto la squadra anche nei momenti difficili.



IL COMUNICATO

“TEMPO SCADUTO!!!

Il gruppo Lanerossi Crew, coerentemente con le ultime promesse e le chiare parole pronunciate nell’ultimo post-partita, ha deciso di sospendere ogni forma di tifo e/o supporto a questa banda di scappati di casa finché lo riterrà opportuno. E’ il peggior rammarico per noi non presenziare su quei gradoni che sono la nostra seconda casa, ma siamo stanchi di dover subire un’umiliazione dopo l’altra da parte di chi non ha minimamente a cuore i propri tifosi. Partendo da una squadra devota all’inanità e priva di qualsiasi forma di amor proprio, che non mostra un briciolo di mordente quando scende in campo, fino ad una società che continua a insinuare dubbi ma non dà risposte, alternando imbarazzanti silenzi a proclami tragicomici. Siamo veramente delusi, amareggiati, arrabbiati e sfiniti nell’inseguire speranze che vengono puntualmente calpestate una dopo l’altra. Ciò non toglie che rimarremo vivi: nel presidiare lo stadio, nel difendere la città e nel farvi sentire il nostro rancore finché avremo ancora fiato. Per il resto, vi lasceremo soli, perché questo meritate. Almeno fino a quando non arriveranno dei cambi di rotta, degli atteggiamenti migliori o quanto meno delle risposte. Sappiamo anche che molti non condivideranno questa presa di posizione, ma chiediamo almeno di rispettarla. Da tifosi siamo diventati clienti, da clienti siamo diventati il nulla. Meritateci! Basta prese per il culo! Noi, come tutti quanti, vogliamo un grande Vicenza”.