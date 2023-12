Coppa Italia Serie C LR Vicenza-Rimini: le probabili formazioni

ll Vicenza dovrà provare a staccare il pass per la semifinale di Coppa Italia Serie C contro il Rimini. Il match in programma alle 18.30 al Menti si disputerà in gara unica. In caso di parità ci saranno tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (3-5-2): Massolo; Golemic, Laezza, Ierardi; Talarico, Ronaldo, Jimenez, Proia, Costa; Ferrari, Della Morte. All. Diana.

Rimini (4-3-1-2): Colombi; Lepri, Gorelli, Pietrangeli, Rosini; Langella, Megelaitis, Marchesi; Iacoponi; Morra, Cernigoi. All. Troise.

Arbitro: Andrea Calzavara della sezione di Varese