LR Vicenza: ancora mano pesante del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 gennaio 2024 ha adottato ancora una volta la mano pesante nei confronti del Vicenza. La società biancorossa, infatti, è stata multata di 800 euro per "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, alla fine della partita e dopo aver richiesto ai calciatori della propria squadra di raggiungerli sotto la curva dove erano posizionati, una bottiglietta di vetro da 33 cl. sul terreno di gioco".

Inoltre da segnalare l'entrata in diffida di Michele Cavion, per lui è arrivata la quarta ammonizione. Secondo giallo invece per Matteo Della Morte, primo per Jacopo Pellegrini.