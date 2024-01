LR Vicenza: mister Vecchi ha parlato di Ferrari e del pareggio contro la Virtus

Stefano Vecchi, dopo il pareggio del Vicenza contro la Virtus Verona, è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico biancorosso ha parlato anche di Ferrari e del momento difficile degli attaccanti.

LE DICHIARAZIONI DEL MISTER

"Ferrari? Il rigorista è Ferrari, l’alternativa poteva essere Pellegrini ma era fuori dal campo in quel momento e anche Ronaldo non era dentro. Ma qui chi ha calciato i rigore gli anni passati? Lì ha calciati Ferrari di solito no? Purtroppo, li ha sbagliati.

Dovevamo fare di più in superiorità? In area di rigore siamo sempre arrivati tante volte, un salvataggio sulla linea, qualche contrasto dentro l’area piccola, l’ultimo passaggio mancato bisogna essere più efficaci là. Non è una squadra facile da affrontare la Virtus Verona, in superiorità numerica le occasioni le abbiamo avute, anche nel primo tempo le opportunità le abbiamo avute, non mi è sembrato che loro avessero avuto occasioni.

Purtroppo siamo qui a parlare di due punti persi, perché quando ti capitano quelle opportunità per fare goal e non le sfrutti, chiaramente, c’è un po’ di amarezza e c’è un po’ di delusione, però la squadra sia nel primo tempo che soprattutto in superiorità, ha creato le opportunità per fare goal.

Ci sta mancando la stoccata finale, mi sembra evidente, poi i rigori si calciano, si sbagliano, si fanno, è chiaro che si vede poche volte due rigori sbagliati di fila in uno o due minuti. Di solito è il giocatore che magari dice “non me la sento” e calcia un altro, ieri il Milan ha calciato due rigori con due giocatori diversi e ha sbagliato lo stesso. Manchiamo nella finalizzazione, non mi è piaciuto che non siamo riusciti a fare goal, poi possiamo discutere della qualità del gioco, della palla che deve girare più veloce velocemente, però le opportunità, più di una, le abbiamo create per portare a casa la vittoria. Significa che i giocatori hanno spinto, hanno fatto, poi anche qui possiamo stare a discutere che qualcuno stia sbagliando troppo per quelle che sono le qualità di alcuni, per cui bisogna lavorare e cercare di creare le opportunità ancora per far goal. Arriverà il momento in cui Ferrari ci farà vincere tante partite, quando riuscirà a sbloccarsi e, al tempo stesso, arriveranno delle partite in cui arriveranno poche occasioni e saremo efficaci più di oggi.

Manca qualcosa davanti che ci faccia vincere le partite. Ripeto, stiamo arrivando là, anche a Lumezzane siamo arrivati tante volte e abbiamo perso una partita, creando il doppio delle loro occasioni. Oggi non so quante occasioni abbiamo avuto in confronto a loro, eppure abbiamo portato a casa solo un punto in due partite.

Umore spogliatoio? I ragazzi avrebbero bisogno di una spinta di entusiasmo in questo momento. Purtroppo andremo ad analizzare anche questa partita, questa prestazione ma credo ci sia poco di tecnico e di tattico da analizzare. Le opportunità le abbiamo avute per poter vincere la partita nel secondo tempo, poi andremo a vedere il primo tempo e vedremo in parità numerica cosa ci sarà da migliorare.

Attaccanti in un periodo difficile? Purtroppo, sia Ferrari che Pellegrini hanno sempre fatto goal e quindi dobbiamo cercare di rimetterli nella condizione che si ricreino le opportunità e dobbiamo cercare di sostenerli, perché se vogliamo vincere delle partite, dobbiamo passare attraverso le loro prestazioni e i loro goal. Siccome hanno sempre dimostrato di essere giocatori forti per questa categoria, dobbiamo aspettare che arrivino ad essere forti, al momento si stanno creando delle opportunità, però stanno mancando nella precisione.

Mai capitato due rigori sbagliati? No. Non ho neanche visto il secondo, mi sono girato dall’altra parte.

Ferrari com’era? Parecchio deluso e giù di morale ma aspettiamo che ci faccia vincere qualche partita per andare ad abbracciarlo.

Contestazione? E’ chiaro che non sia un momento facile però i presupposti per vincere la partita li abbiamo creati, poi non vinci ed è normale che in questo momento e in questo contesto ci sia anche malumore da parte della Curva".