LR Vicenza-Virtus Verona: al termine del primo tempo 0-0 con poche emozioni

Succede poco al Menti nel primo tempo di LR Vicenza-Virtus Verona. 0-0 con poche occasioni gol. Per il momento gioca con una leggera foschia, ma niente nebbia.

In cronaca. Al 13' punizione battuta da Della Morte e colpo di testa di Laezza tra le braccia di Sibi. Al 18' Ferrari gira di testa su cross di Talarico, palla a lato non di molto. Al 32' Virtus Verona in attacco: cross da calcio d'angolo di Vesentini, deviato in angolo dalla difesa del Vicenza. Al 42' ammonizione pesante per Cavion, diffidato salterà la Pergolettese. Due minuti dopo cross di Della Morte sul secondo palo e scomposto tentativo di Sandon che manda sul fondo. Al 45' occasione per Ferrari che ci prova con il sinistro, ma il suo tiro viene deviato in corner. Al 47' conclusione di Zarpellon, blocca Confente. Finisce il primo tempo sullo 0-0 dopo due minuti di recupero.