LR Vicenza: durante la gara con la Virtus sono apparsi alcuni striscioni in Curva Sud

Durante la gara Vicenza-Virtus Verona in Curva Sud sono apparsi alcuni striscioni ironici, ma allo stesso tempo molto diretti: "E' così semplice... E' quella rettangolare bianca con la rete!". Chiaro riferimento alla porta dove poter segnare. I tifosi hanno chiesto dunque i gol alla squadra, che servono naturalmente per vincere le gare, ma proprio durante il match Ferrari ha sbagliato due calci di rigore in due minuti.

Intanto il giorno prima della gara, circa una cinquantina di tifosi, si sono presentati allo Sporting 55, per contestare la compagine biancorossa e per invitarla a tirare fuori gli attributi. Iniziativa che è stata lanciata dal gruppo Lanerossi Crew.

I presenti hanno avuto un confronto diretto con i direttori Seeber e Matteassi, con mister Vecchi e il capitano Golemic.