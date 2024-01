LR Vicenza: mercato in fervore

Continuano anche in questi giorni le voci di mercato che riguardano il Vicenza, sia in entrata che in uscita.

Il Catanzaro, come riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe avanzato una proposta di scambio con il club biancorosso. Esso coinvolgerebbe Enrico Brignola e Della Morte. Il club calabrese potrebbe aggiungere anche un conguaglio economico per provare a chiudere la trattativa, ma per il Vicenza l'attaccante per il momento è incedibile.

In uscita potrebbero esserci anche Rolfini, ad un passo dall'Ancona, Greco, seguito dal Pescara, De Col, che piace al Catania e anche Ierardi e Jimenez.

In entrata, invece, potrebbe essere quasi fatta per l'arrivo in prestito dalla Sampdoria di Marco Delle Monache. Le due società e il calciatore dovrebbero essere vicine alla firma dell’accordo. La dirigenza blucerchiata pagherà lo stipendio del calciatore fino al termine di questa stagione.