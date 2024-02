Le strade attorno al Menti sono finite sott'acqua

Domenica 3 marzo allo stadio Menti è in programma la sfida tra Vicenza e Fiorenzuola (ore 18.30). Intanto le vie attorno all'impianto sono finite sott'acqua per colpa della molta pioggia caduta nelle ore scorse, ma anche per il sistema fognario che non riesce più a smaltire l’afflusso d’acqua. Si sono allagati scantinati e garage delle abitazioni vicino allo stadio. L'acqua ha raggiunto anche i trenta centimetri e nemmeno i Vigili del fuoco e protezione civile sono riusciti a risolvere del tutto il problema. La zona dello stadio è più bassa del livello del fiume e questo peggiora la situazione. Da segnalare anche la caduta di un albero sempre nelle vie vicine all'impianto.

Per la gara in programma domenica non ci dovrebbero essere problemi anche se saranno ancora giorni di pioggia e questo potrebbe complicare la situazione.