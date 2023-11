Arzignano Valchiampo-LR Vicenza: arbitra Grasso di Ariano Irpino

Arzignano valchiampo-LR Vicenza, gara in programma questa sera alle ore 20.45 allo stadio Dal Molin, sarà diretta da Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Il direttore di gara campano in questa stagione ha diretto 8 gare, due nel girone A della Serie C e ha estratto già 48 cartellini gialli ed un rosso per doppia ammonizione.

Grasso ha diretto i biancorossi nella gara contro il Mantova al “Menti” del campionato scorso terminata 2-1 per la squadra veneta. Non ci sono precedenti invece con l'Arzignano Valchiampo. L'arbitro campano nella passata stagione ha arbitrato 22 gare totali tra Serie C e campionato Primavera.

Per il match di questa sera gli assistenti saranno Francesco Romano di Isernia e Andrea Maria Masciale di Molfetta. Quarto ufficiale Andrea Bortolussi di Nichelino.