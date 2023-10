Arzignano Valchiampo: mister Bianchini è convinto che la squadra saprà reagire subito allo sconfitta contro la Virtus Verona

Serie C

Serie C Girone A

Giuseppe Bianchini ha analizzato la sconfitta subita contro la Virtus Verona, che ha spezzato il grande momento della squadra, pronta a tornare in campo venerdì nell'anticipo sul terreno di gioco di Novara.

Queste le parole del tecnico dell'arzignano Valchiampo: "E' stata una gara equilibrata e sembrava una partita indirizzata sullo 0-0. L'ha decisa un episodio. Bravi loro a sfruttarlo. Prendiamo atto della sconfitta e continuiamo a lavorare. I ragazzi alla fine hanno fatto una buona prestazione. Dispiace perché sembrava veramente che non ci fosse la possibilità che una delle due squadre prevalesse. Il gruppo ha avuto lo spirito giusto contro un'ottima formazione come la Virtus Verona e perdere succede. Bisogna saperlo accettare. Bisogna recuperare energie fisiche e mentali e ricominciare a lavorare in massima fiducia. E' un gruppo che lavora bene. Se sapranno reagire, e lo sapranno fare, andremo a giocare un'ottima gara venerdì prossimo sul campo del Novara".