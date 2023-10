Arzignano Valchiampo: contro la Virtus Verona interrotta la striscia positiva di risultati

Serie C

Squadra in casa FC Arzignano Valchiampo

L'Arzignano Valchiampo, dopo quattro riulstati utili consecutivi, cade in casa contro la Virtus Verona (0-1) e spezza il momento magico di stagione. Decide il match la rete realizzata al 38' del secondo tempo: cross dalla sinistra di Manfrin, perfetto stacco di testa di Zigoni, che anticipa tutti e mette dentro. La squadra di Gigi Fresco sale al quarto posto in classifica a quota 14 punti e aggancia momentaneamente il Vicenza, mentre l'Arzignano si colloca in nona posizione con 10 punti.

IL TABELLINO

ARZIGNANO VALCHIAMPO-VIRTUS VERONA 0-1

Reti: al 38′ st Zigoni G. (Virtus Verona) .

ARZIGNANO: Boseggia E., Davi F. (dal 19′ st Cariolato F.), Molnar I., Piana L., Bernardi E. (dal 36′ st Gemignani A.), Lakti E. (dal 28′ st Balde I.), Bordo L., Antoniazzi M., Barba G., Lunghi A. (dal 18′ st Cazzadori D.), Parigi G.. A disposizione: Pigozzo R., Raina M., Campesan E., Canato F., Casini R., Centis A., Grandolfo F., Milillo A., Zanon M.

VIRTUS VERONA: Sibi S., Cabianca E., Faedo C., Ntube M. R. (39' st Ruggero), Daffara M., Metlika A., Demirovic E. (dal 15′ st Manfrin G.), Zarpellon L. (dal 15′ st Toffanin F.), Danti D. (dal 40′ st Begheldo G.), Casarotto M., Gomez J. (dal 20′ st Zigoni G.). A disposizione: Voltan M., Zecchin A., Cellai L., Mazzolo F., Mehic D., Menato A., Nalini A..

DIRETTORE DI GARA: Marco Di Loreto di Terni; assistenti: Rignanese di Rimini e Di Dio di Caltissetta. Quarto Ufficiale: Terribile di Bassano del Grappa.

Ammonizioni: Faedo (VV), Davi (A), Bernardi (A), Demirovic (VV)