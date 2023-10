Arzignano Valchiampo-Virtus Verona: arbitra Di Loreto di Terni finito nella bufera nel 2021

Sabato alle ore 18.30 l'Arzignano Valchiampo ospiterà la Virtus Verona nella gara della 7a giornata del campionato di Serie C girone A. Il gruppo vicentino, che in questi giorni si sta allenando in vista del match, è in un momento di stagione favoloso: tre vittorie in campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia il bottino della squadra di Bianchini nelle ultime uscite.

A dirigere il match di sabato toccherà a Marco Di Loreto di Terni, che sarà coadiuvato da Davide Rignanese di Rimini, Davide Di Dio di Caltanissetta e Andrea Terribile di Bassano del Grappa.

ARBITRO MARCO DI LORETO E LA BUFERA DEL 2021

Nel marzo del 2021 il direttore di gara di Terni, al termine della gara tra Folgore Caratese e Bra, ha ricevuto dal numero uno della società di Serie D Folgore Caratese, il noto giornalista sportivo, Michele Criscitiello, ripetute espressioni offensive, ingiriuose e intimidatorie. Non solo l'arbitro è stato anche inseguito e filmato mentre si dirigeva verso la propria auto e mentre tentava di introdursi nell'abitacolo, è stato colpito ad un braccio sempre da parte di Criscitiello. Il numero uno della società Folgore Caratese ha rimproverato all'arbitro la concessione di due calci di rigore alla squadra avversaria, ma anche una frase razzista verso un suo giocatore. Dopo l'episodio, Criscitiello, è stato squalificato per 13 mesi.

Dopo quella gara, però, anche Marco Di Loreto è stato indagato dalla Procura Federale, dopo un'accesa richiesta da parte della Folgore, per un caso appunto di presunto razzismo, legato ad una frase che l'arbitro avrebbe rivolto ad un giocatore della Caratese durante il match. Frase che avrebbe fatto scatenare l'ira dei dirigenti lombardi.