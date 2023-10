Arzignano Valchiampo: terza vittoria consecutiva in campionato e questa sera 1° turno di Coppa Italia

Nella 6ª giornata di campionato al Città di Gorgonzola, nella gara disputata sabato, l'Arzignano Valchiampo ha battuto di misura la Giana Erminio, grazie al gol partita di Antoniazzi. La compagine di Bianchini ha così ottenuto la terza vittoria consecutiva, dopo un avvio di stagione complicato.

Archiviato il campionato, questa sera alle 18.30, la squadra vicentina ospiterà il Trento per il 1° turno di Coppa Italia. Nella giornata di ieri ha parlato mister Bianchini: "Arriva la prima partita di Coppa. Sicuramente darò modo di giocare a chi ha fatto qualche minuto in meno nelle prime partite. È un’occasione per tutti questi ragazzi per potersi mettere in mostra e per farmi vedere che ci sono e che sono pronti. Giochiamo una partita ufficiale cercando di prepararla bene con l’atteggiamento giusto. Voglio vedere una squadra propositiva che mantiene un’identità tecnico-tattica ma soprattutto mentale. E’ una partita importante dal punto di vista della crescita del gruppo. Sono positivo".

In conferenza stampa è intervenuto anche il difensore Fabio Cariolato: "Arriviamo da un bel periodo. L’obiettivo è quello di continuare su questa striscia positiva. Far bene aiuta a far bene anche durante la settimana e a preparare meglio le partite. Non sarà una partita facile, il Trento è un’ottima squadra. Dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi: quando entriamo in campo con l’atteggiamento giusto e mettiamo i nostri punti di forza riusciamo a fare bene".