Arzignano Valchiampo: la conferenza stampa di mister Bianchini e del centrocampista Bordo

L'Arzignano Valchiampo tornerà in campo domani sera alle ore 18.30 per affrontare in trasferta la Giana Erminio, sesta giornata del campionato di Serie C Now. In conferenza stampa ha parlato mister Giuseppe Bianchini.

Queste le parole del tecnico a poche ore dalla gara: "Veniamo da tre buone prestazioni e adesso dobbiamo dare continuità e questo dipende solo da noi. Siamo consapevoli di affrontare una squadra che è in salute e che va forte. E noi dobbiamo andare più forte di loro. Possiamo fare sicuramente meglio e i ragazzi si stanno allenando bene. Siamo cresciuti a livello di prestazione, ma bisogna cercare di mantenere equilibrio e di lavorare bene. C’è da migliorare tanto, ma questi ragazzi hanno voglia di farlo. La Giana Erminio è una squadra solida, quindi dobbiamo fare una partita fatta bene. Tutto dipenderà dall'atteggiamento con cui i ragazzi andranno in campo, ma sono convinto che sarà quello giusto".

In conferenza è intervenuto anche il centrocampista Lorenzo Bordo: "E’ stata una settimana molto importante perché abbiamo fatto dei risultati buoni che ci hanno dato una spinta dopo un inizio un po’ difficile. Sicuramente adesso possiamo lavorare con più entusiasmo, forti dei risultati che abbiamo ottenuto ma consapevoli allo stesso tempo che non abbiamo fatto ancora nulla. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario ma avere un atteggiamento positivo sfruttando questo momento di positività per continuare a fare risultati. Questa settimana ci ha fatto capire molte cose, non era scontato avere una reazione così dopo due partite con zero punti. Per un gruppo giovane come il nostro era difficile ripartire. Lo abbiamo fatto nel modo giusto e questo deve essere lo spirito che ci porterà per tutto il campionato. Il lavoro quotidiano è l’unico segreto che abbiamo per ripetere un’annata come quella dell’anno scorso".