Giana Erminio-Arzignano Valchiampo: le formazioni ufficiali

Alle 18.30 inizierà la sfida tra Giana Erminio e Arzignano Valchiampo, sesta giornata del campionato di Serie C Now. I padroni di casa tra le mura amiche non hanno ancora vinto, mentre gli ospiti arrivano da due vittorie consecutive.

Giana Erminio (3-5-2): Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti; Lamesta, Franzoni, Marotta, Pinto, Messaggi; Perna, Fall. A disp. Pirola, Magni, Groppelli, Ballabio, Fumagalli, Francolini, Caferri, Barzotti, Piazza, Verde. All. Chiappella

Arzignano Valchiampo (4-3-1-2): Boseggia; Davi, Milillo, Piana, Bernardi; Lakti, Bordo, Antoniazzi; Barba; Grandolfo, Parigi. A disp. Pigozzo, Raina, Casini, Molnar, Baldè, Lunghi, Gemignani, Cariolato, Zanon, Cazzadori, Centis, Campesan, Canato. All. Bianchini.

Arbitro: Luciano Felice Angelillo di Nola