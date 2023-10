Coppa Italia Serie C Now: l'Arzignano Valchiampo batte il Trento ai rigori e passa il turno

Continua l'ottimo momento di stagione per l'Arzignano Valchiampo, che vince anche nel primo turno di Coppa Italia Serie C Now, contro il Trento e passa il turno. Per decretare la vittoria della squadra veneta servono, però, i calci di rigore, dopo il pareggio (0-0) maturato nell’arco dei 120 minuti di gara. A decidere il match Riccardo Pigozzo, decisivo con il suo intervento sul finale del secondo tempo supplementare e con le due parate ai rigori. L'Arzignano Valchiampo, dopo le tre vittorie consecutive in campionato, vince anche in coppa e in questo momento sembra davvero non conoscere limiti.

IL TABELLINO

F.C. ARZIGNANO VALCHIAMPO – A.C. TRENTO 1921 0-0 (5-4 d.c.r)

Sequenza dei rigori: Centis (A) gol; Sipos (T) parato; Piana (A) gol; Sangalli (T) gol; Baldè (A) traversa; Di Cosmo (T) alto; Canato (A) gol; Vaglica (T) gol; Bordo (A) alto; Pasquato (T) gol; Milillo (A) gol; Obaretin (T) gol; Lakti (A) gol; Ruffato (T) parato

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Pigozzo; Cariolato, Molnar (33’st Milillo), Campesan (6’pts Piana), Gemignani; Zanon (27’st Lakti), Casini (27’st Bordo), Centis; Lunghi (22’st Cazzadori); Grandolfo (22’st Canato), Baldè. A disposizione: Boseggia, Raina, Bernardi, Barba, Antoniazzi, Davi, Parigi. Allenatore: Giuseppe Bianchini

TRENTO (4-3-3): Pozzer; Vitturini (6’pts Pedergnana), Trainotti, Garcia Tena (1’st Obaretin), Vaglica; Brevi (6’pts Sangalli), Di Cosmo, Ercolani (35’st Ruffato); Anastasia (11’st Pasquato), Sipos, Terrani (35’st Del Piero). A disposizione: Russo, Di Giorgio, Attys, Petrovic, Barison. Allenatore: Bruno Tedino

ARBITRO: Signor Gianluca Catanzaro di Catanzaro

ASSISTENTI: Carlo Farina di Brescia e Tommaso Mambelli di Cesena

IV UFFICIALE: Roberto De Stefanis di Udine

Ammoniti: 15’pt Zanon, 21’st Campesan, 39’st Brevi, 7’pts Pedergnana, 13’pts Bianchini. Angoli:12-4. Recupero: 1’+3’+2’+0’. Totale spettatori: 235.