Arzignano Valchiampo: grande felicità dopo la vittoria in Coppa Italia

In casa Arzignano Valchiampo si è vista davvero tanta felicità dopo il passaggio del turno in Coppa Italia. Dopo il match con il Trento, risolto ai calci di rigore, in conferenza stampa sono intervenuti mister Bianchini e l'estremo difensore Pigozzo, autore di due parate decisive ai rigori.

Queste le dichiarazioni del tecnico: "Una vittoria penso meritata nell’arco dei 120 minuti. Sono contento: avevo chiesto una risposta da parte della squadra e c’è stata. Volevo vedere lo spirito giusto da parte dei ragazzi e non è mancato. C’è sempre da migliorare, però abbiamo creato e concesso poco. Il passaggio del turno è una buona notizia per tutti anche perché abbiamo eliminato una squadra forte come il Trento. Ora ci prepariamo per la prossima gara di campionato, ma la Coppa la continuiamo volentieri".

Così, invece, l'estremo difensore Riccaro Pigozzo: "La gara è stata interpretata da noi in modo perfetto. Abbiamo creato molto ed è stata una gara combattuta. Contentissimo sia della mia prestazione che di quella della squadra. Sono veramente fiero di far parte di questa squadra. I rigori? Un aspetto su cui mi è sempre piaciuto lavorare tantissimo. Ho sempre studiato molto gli avversari. Fortuna, bravura, preparazione e lavoro settimanale: è tutto un mix. I compagni arrivati quest’anno si sono integrati molto bene e hanno subito capito in che modo bisogna lavorare qui per meritarsi minuti e per vincere. L’anno scorso è stato un bellissimo percorso e vogliamo continuare. Il merito è di tutti e si è visto anche in questa gara".