Arzignano Valchiampo-Virtus Verona: le conferenze stampa prima della gara

Alle 18.30 l'Arzignano Valchiampo ospita la Virtus Verona per la gara della 7a giornata del campionato di serie C. In conferenza stampa mister Bianchini e l'attaccante Parigi analizzano il match.

Le dichiarazioni del tecnico della squadra vicentina: "La Virtus è una squadra in salute, forte, costruita per stare in alto. Una partita bella da preparare e andare a giocare. Noi tutti ci teniamo e non so che gara sarà. Sicuramente sarà un match difficile contro un avversario forte. Cercheremo di prepararla al meglio però per battere la Virtus ci vorrà una partita che rasenti la perfezione. Se avremo un approccio rabbioso, determinato e con la massima umiltà, sono convinto che potremo andare a fare una grande partita".

Le parole dell'attaccante: "Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare a farlo. Vogliamo sicuramente continuare il trend positivo e questa sarà una partita tosta e impegnativa. La Virtus è una delle squadre migliori in questo momento del campionato. Ci sarà da lottare su tutti i palloni come abbiamo fatto nelle ultime partite. Dobbiamo scendere in campo con l’umiltà, con la voglia di fare fatica e di aiutarci. In questo modo speriamo di andare a raggiungere i tre punti".

Questo, invece, il commento del tecnico della Virtus Verona Gigi Fresco: "L'Arzignano è un'ottima società con una formazione costruita bene, molto tosta, ben organizzata e fisica ma soprattutto in grande forma. Per la gara spero di avere l'infermeria vuota e recuperare tutti i miei ragazzi".