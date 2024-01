Arzignano Valchiampo: una leggenda saluta il club

L’Arzignano Valchiampo ha salutato ufficialmente il difensore Ivo Molnar che è passato a titolo definitivo alla Virtus Francavilla Calcio (Serie C – Girone C).

Dalla stagione 20/21 ha vestito la maglia numero 5 del club dove si è preso grandi soddisfazioni: un Play Off di Serie D vinto, il campionato di Serie D 21/22 dominato, la promozione in Serie C conquistata e una qualificazione ai Play Off di Serie C raggiunta. E' stato per tutti “The Wall”, ed è diventato uno dei capitani del club con oltre 100 presenze con i colori del Grifo e 4 reti realizzate.

Nessuno potrà mai dimenticare quel miracoloso salvataggio sulla linea allo stadio Ballarin di Chioggia negli ultimi minuti della sfida promozione di quel celebre 15 maggio 2022.