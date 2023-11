Triestina-Arzignano Valchiampo: i convocati tra i padroni di casa

Attilio Tesser ha convocato 23 giocatori per la gara Triestina-Arzignano Valchiampo, quindicesima giornata di Serie C Now Girone A, in programma sabato 25 novembre allo Stadio “Omero Tognon” con calcio d’inizio alle 18:30.



ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI

Portieri: Agostino, Diakite, Matosevic.



Difensori: Anzolin, Ciofani, Malomo, Moretti, Pavlev, Rizzo.



Centrocampisti: Celeghin, Correia, Fofana, Germano, Gündüz, Kacinari, Pierobon, Vallocchia.



Attaccanti: Adorante, D’Urso, El Azrak, Finotto, Lescano, Redan.