Triestina-Arzignano Valchiampo: la conferenza stampa di mister Bianchini e del difensore Molnar

Alla vigilia della gara Triestina-Arzignano Valchiampo, match in programma sabato 25 novembre alle ore 18.30, hanno parlato in cofnerenza stampa il tecnico Giuseppe Bianchini e il difensore Ivo Molnar.

LE PAROLE DEL MISTER

"Andiamo ad affrontare una squadra forte, piena di valore, costruita per stare nelle prime posizioni. Noi ci arriviamo dopo un pareggio giusto che ci lascia la voglia di fare meglio e provare ad andare a fare la partita sapendo che non sarà facile. Dobbiamo essere noi stessi. Sappiamo che ci sarà da soffrire ma non bisogna avere timore: se partiamo battuti è meglio stare a casa. E' chiaro che si deve fare una partita che rasenti la perfezione per fare punti. Sono convinto che perlomeno nello spirito e nell'atteggiamento i ragazzi andranno ad interpretare bene la gara. Poi c'è da giocarsela e andremo a vedere quello che dirà il campo".

LE DICHIARAZIONI DEL DIFENSORE

"Ripartiamo dal punto contro il Renate. Per noi era importante muovere la classifica dopo il periodo negativo. Abbiamo fatto una settimana intensa. Siamo concentrati e stiamo preparando la sfida al meglio sotto il punto di vista fisico, mentale e tattico. Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato. Sarà sicuramente difficile. Bisogna fare una partita coraggiosa, super attenta in fase difensiva, con tantissima voglia di fare sacrificio e tantissima determinazione a fare punti. Non vediamo l'ora di scendere in campo per poter dimostrare che siamo vivi e che siamo determinati a muovere la classifica per fare il nostro percorso".