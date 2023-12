Atalanta U23-Arzignano Valchiampo: in conferenza stampa hanno parlato mister Bianchini e il difensore Boffelli

A poche ore dalla gara Atalanta U23-Arzignano Valchiampo, in programma questa sera alle 18.30, hanno parlato in conferenza stampa il tecnico della squadra veneta Bianchini e il difensore Boffelli.

Le dichiarazioni del mister

"Andiamo ad affrontare una squadra giovane, forte, piena di giocatori di qualità che sta facendo un ottimo campionato: una squadra che potenzialmente può battere chiunque. Ci aspetta una partita difficile però noi ci arriviamo bene. Non dobbiamo sbagliare la partita perché abbiamo bisogno di fare punti. Andiamo a disputare ogni gara per provare a portare a casa il massimo. A volte ci siamo riusciti, a volte meno. Sicuramente ci proveremo. Dobbiamo provare a fare l'Arzignano, quello che siamo capaci di fare: dobbiamo difenderci bene provando con le nostre caratteristiche a metterli in difficoltà. Dobbiamo aver la voglia di andare a vincere i duelli e i contrasti. Dovremo essere bravi singolarmente e di squadra".

Le parole del difensore

"Adesso sto bene. Vengo da un infortunio importante. Sono quasi pronto. Ho trovato un gruppo splendido che mi ha accolto dal primo istante. Sto provando a dare tutto quello che posso anche se non posso ancora darlo in campo. Sarà una partita molto difficile: incontriamo una squadra atipica per la Serie C, formata da giocatori di talento. Hanno uno stile di gioco intenso e aggressivo, dovremo fare una partita perfetta e giusta per portare a casa il risultato. Questo Arzignano per me può arrivare lontano. Conoscendo la categoria da molto tempo ci sono tutti gli elementi per fare bene: da un gruppo coeso e compatto di giovani e esperti, alla voglia di lavorare ogni giorno e migliorarsi. Ci aspetta l'ultima partita che potrebbe farci svoltare e dare quella spinta in più per il ritorno".