Arzignano Valchiampo-Triestina: in conferenza ha parlato Bentivoglio

A poche ore dalla gara tra Arzignano Valchiampo e Triestina, in programma domani alle 16.15, ha parlato mister Simone Bentivoglio.

Ecco le parole del tecnico dei padroni di casa: "Una partita sicuramente difficile, ma come lo sono tutte quante. Da quando gioco a calcio non c'è mai stata una partita facile. Andiamo ad affrontare una tra le squadre più importanti del girone, però noi siamo focalizzati sul lavorare bene e al massimo giorno per giorno. La disponibilità dei ragazzi è incredibile: sono molto contento di come stiamo lavorando. I ragazzi vanno forte e hanno grosso entusiasmo. Non vedo l'ora di vederli all'opera anche domani. Dobbiamo lavorare sui nostri concetti e avere la nostra identità e sappiamo che ci vuole una grandissima partita per portare a casa punti. Dovremo lavorare sui dettagli, come stiamo facendo giorno per giorno, e cercare di limare le ultime cose per arrivare a domani con il massimo delle conoscenze".