Offrivano ai clienti modelli di evasione fiscale per creare falsi crediti d'imposta

Tre consulenti fiscali, due con studio a Roma e uno con studio in provincia di Cuneo, hanno elaborato e offerto a clienti vicentini veri e propri modelli seriali di evasione fiscale finalizzati a “mascherare” degli ordinari costi sostenuti per il funzionamento aziendale in falsi costi per attività di ricerca industriale e sviluppo scientifico e tecnologico.

A fronte di questi “falsi costi” spettavano, relativamente agli anni d’imposta dal 2015 al 2019, specifici crediti d’imposta riconosciuti dal Governo con l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese e di stimolare gli investimenti nell’innovazione tecnologica.

Le indagini sono partite nel 2022 su dei controlli specifici in due società di Arzignano operanti nel distretto industriale della concia e una società di Carrè specializzata nell’automazione degli imballaggi, i cui amministratori hanno adottato i modelli di evasione ottenendo un indebito risparmio d’imposta complessivamente quantificato in oltre 5,2 milioni di euro.

Le indagini si sono sviluppate attraverso l’esecuzione di 8 perquisizioni personali, locali e domiciliari effettuate nelle sedi delle tre aziende vicentine e nelle abitazioni estudi professionali dei tre consulenti, siti rispettivamente a Roma e Savigliano (Cuneo). Sono state poi acquisite dai militari delle Fiamme gialle, le testimonianze di 20 dipendenti delle società vicentine che hanno confermato di non aver mai svolto attività finalizzata alla ricerca e sviluppo, ma di aver prestato la propria ordinaria attività lavorativa quali impiegati o operai specializzati. Sono state poi rinvenute conversazioni mail nelle quali i consulenti davano indicazioni su come qualificare in “costi R&S” gli ordinari costi d’esercizio, a conferma dell’assenza di qualsiasi sviluppo di prodotto e/o di innovazione del processo produttivo.