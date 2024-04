Uso smodato di alcolici e liti in piazza, segnalati 25 ragazzi

Nella serata di venerdì, in centro storico, in particolare in piazza Castello e viale Roma, la Polizia ha segnalato 25 giovani (in tre distinti gruppi), in gran parte tutti minorenni e di origine straniera che si sono resi protagonisti di liti improvvise, innescate da futuli motivi e uso uso smodato di alcolici.

I ragazzi, sono stati quindi riaffidati ai genitori dopo averli chiamati sul posto per prendersi in carico dei figli. Alcuni non sapevano nemmeno che fossero usciti di casa.

I controlli sono nati da un controllo mirato degli agenti proprio per monitorare il fenomeno, della presenza di consistenti gruppi giovanili in centro storico a Vicenzal.

Il monitoraggio del fenomeno aggregativo proseguirà nei prossimi giorni, anche con il concorso delle altre forze di polizia, in base ad una strategia condivisa in occasione di specifiche riunioni tenutesi in Prefettura.