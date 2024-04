Pub "covo" di droga e pregiudicati: licenza sospesa per 14 giorni

I carabinieri della Compagnia di Thiene hanno notificato al titolare di un pub un provvedimento emesso dal questore di Vicenza Dario Sallustio, con il quale ne è stata disposta la chiusura per 15 giorni.

Il provvedimento amministrativo, scaturisce dai reiterati controlli ed accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma, che hanno identificato tra gli avventori dell’attività commerciale alcuni gravati da precedenti penali nonché assuntori di sostanze stupefacenti, ed a seguito dei quali è stato ritenuto che il locale costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico, la moralità ed il buon costume.

Negli ultimi mesi inoltre i carabinieri erano intervenuti numerose volte nel pubblico esercizio in questione e nelle immediate adiacenze dello stesso per far fronte a gravi situazioni di turbativa della sicurezza ed in particolare risse, aggressioni e rapine ai danni di avventori così come poi formalmente denunciato da parte delle vittime presso gli uffici dell’Arma.

Inoltre relativamente all’area adiacente all’attività commerciale sono state raccolte dai carabinieri varie segnalazioni di forte degrado da parte di cittadini che lamentavano presenza di rifiuti, vetro infranto e danneggiamenti alla segnaletica stradale a conclusione di alcuni eventi organizzati presso il locale.

L’attività di controllo svolta dalla Compagnia carabinieri di Thiene si inquadra nell’ambito di una generale intensificazione dei servizi di vigilanza degli esercizi pubblici che possono diventare luogo di ritrovo di persone pericolose e di pregiudicati a tutela della sicurezza pubblica.