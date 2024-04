Muore in ospedale una settimana dopo l'incidente

Non ce l'ha fatta Fioravante De Marchi, l'85enne che giovedì 18 aprile scorso è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Malo. L'uomo era stato ricoverato all'ospedale di Santorso dopo l'arrivo in codice rosso a seguito dello schianto avvenuto mentre l'anziano si trovava alla guida della sua auto, una Toyota Yaris, scontratasi con una Jaguar all'altezza di via Cimitero.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembra che all'origine dell'incidente ci fosse stata una mancata precedenza. Saranno ora i rilievi prodotti dalla Polizia locale a fare maggiore chiarezza sull'accaduto.

La vittima potrebbe essere sottoposta ad autopsia.