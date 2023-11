Arzignano Valchiampo-LR Vicenza 0-1: De Col nel recupero riporta alla vittoria i biancorossi

Dopo una gara con poche emozioni, nel recupero del secondo tempo, il Vicenza trova il gol partita con De Col sul campo dell'Arzignano Valchiampo. Nel match che apre la 12a giornata del campionato di Serie C girone A, la squadra di Diana ritorna al successo dopo oltre un mese: ultima vittoria il 30 settembre contro l'Atalanta Under 23 (3-0). La prestazione dei biancorossi è tutto tranne che convincente, ma in questa serata per il Vicenza era importante soprattutto tornare ad ottenere i tre punti.

CRONACA GARA

Al 3' il Vicenza ci prova con un calcio piazzato battuto da Ronaldo, ma Boseggia è bravo e mette in corner. Al 17' Pellegrini, tutto solo davanti all'estremo difensore dei padroni di casa, non riesce di testa a mettere dentro. Sei minuti dopo Bernardi ci prova su punizione, palla alta. Al 31' Della Morte calcia con il sinistro, para in due tempi Boseggia. Poco dopo si vede l'Arzignano: Balde dal lato corto di sinistra dell'area di rigore mette un traversone insidioso sul secondo palo, ma Costa anticipa Parigi e mette in corner. Al 33' Pellegrini serve in contropiede Della Morte, che entra in area e dopo uan finta conclude sul primo palo, Boseggia si oppone. Un minuto dopo Valietti è costretto a lasciare il campo, altro problema per Diana, al suo posto De Col. Al 45' Bordo prova il tiro, parato in due tempi da Confente. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo sul punteggio di 0-0.

Inizia la ripresa e dopo quattro minuti Laezza ci prova dalla distanza, ma la palla viene bloccata da Boseggia. Dopo due minuti Lakti si gira in area, senza creare problemi a Confente. Al 26' punizione di Ronaldo, la sfera esce dall'aerea e termina sui piedi di Costa che calcia di prima intenzione, ma non inquadra la porta. Al 28' colpo di testa di Greco e salvataggio di Bernardi sulla linea a Boseggia battuto. Undici minuti dopo Ferrari ci prova con un destro sul primo palo, ma l'estremo difensore locale blocca la sfera. Al 42' ottima giocata di Cazzadori che calcia sul primo palo: attento Confente. Nel primo minuto di recupero ci prova anche Jimenez, ma la sua conclusione dai 25 metri termina alta. Al 47' arriva il gol del Vicenza: De Col dagli sviluppi di un calcio d'angolo salta più in alto di tutti e mette dentro la rete del vantaggio biancorosso. Un minuto dopo l'Arzignano rimane in dieci: brutto fallo di Parigi su Ronaldo e rosso diretto per l'attaccante dei padroni di casa. Finisce con il successo del Vicenza che torna alla vittoria dopo oltre un mese.

IL TABELLINO

ARZIGNANO VALCHIAMPO-LR VICENZA 0-1

RETE: 47' st. De Col

ARZIGNANO (4-3-1-2): Boseggia; Davi, Piana, Milillo, Bernardi; Lakti (8' st Casini), Bordo (34' st Cariolato), Barba; Balde (34' st Lunghi); Canato (8' st Cazzadori), Parigi. Allenatore: Giuseppe Bianchini



VICENZA (3-5-2): Confente; Laezza, Golemic, Sandon; Valietti (33' pt De Col), Cavion (13' st Jimenez), Ronaldo, Scarsella (22' st Greco), Costa; Della Morte (22' st Rolfini), Pellegrini (13' st Ferrari). Allenatore: Aimo Diana



ARBITRO: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (assistenti Romano, Masciale; quarto ufficiale Bortolussi)

AMMONITI: Canato (A), Sandon (V), Lakti (A), Bordo (A), Golemic (V), Parigi (A).

ESPULSO: 48' st. Parigi

SPETTATORI: 1.402 di cui 497 ospiti