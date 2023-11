Arzignano Valchiampo-LR Vicenza: primo tempo a reti bianche 0-0

Primo tempo con poche emozioni al Dal Molin tra Arzignano Valchiampo e LR Vicenza, anticipo della 12a giornata del campionato di Serie C girone A. Al termine della prima frazione di gara 0-0 tra le due formazioni.

Al 3' il Vicenza ci prova con un calcio piazzato battuto da Ronaldo, ma Boseggia è bravo e mette in corner. Al 17' Pellegrini, tutto solo davanti all'estremo difensore dei padroni di casa, non riesce di testa a mettere dentro. Sei minuti dopo Bernardi ci prova su punizione, palla alta. Al 31' Della Morte calcia con il sinistro, para in due tempi Boseggia. Poco dopo si vede l'Arzignano: Balde dal lato corto di sinistra dell'area di rigore mette un traversone insidioso sul secondo palo, ma Costa anticipa Parigi e mette in corner. Al 33' Pellegrini serve in contropiede Della Morte, che entra in area e dopo uan finta conclude sul primo palo, Boseggia si oppone. Un minuto dopo Valietti è costretto a lasciare il campo, altro problema per Diana, al suo posto De Col. Al 45' Bordo prova il tiro, parato in due tempi da Confente. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo sul punteggio di 0-0.